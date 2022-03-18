Пока вы спали: "закупка" программистов и рассрочка на ЖКХ

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Фото: ТАСС ТАСС

Спрос на отечественный софт вырос в шесть раз

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Западные санкции и уход с российского рынка иностранных компаний, в числе которых Microsoft, Oracle, SAP и Adobe, привели к резкому росту спроса на отечественные программы и стали мощным толчком для начатого несколько лет назад процесса импортозамещения. Об этом пишут «Известия».

По данным исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» Рената Лашина, с момента введения санкций спрос на отечественный софт стал выше в три раза, а местами увеличился шестикратно. Участники рынка отмечают, что в России есть аналоги зарубежных программ, однако «реальный переход на них может быть не таким гладким, как запланировано».

В России могут ввести рассрочку на установку счетчиков

В рамках мер поддержки на фоне антироссийских санкций в России планируется ввести рассрочку на оплату установки приборов учета - счетчиков горячей и холодной воды, тепла и электричества. Об этом со ссылкой на рабочую версию плана первоочередных действий правительства сообщают «Известия».

Кроме того, правительство планирует повысить планку аванса для регоператоров капремонта на оплату работ подрядчиков и выделить из федерального бюджета 269,2 миллиарда рублей на льготные ипотечные программы.

Госсектор закупает программистов

С начала обострения ситуации на Украине в России резко вырос спрос на IT-специалистов. Так, с 24 февраля по 15 марта было опубликовано 2,7 тыс. предложений по IT-специальностям в госсекторе, что на 108% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты связали рост числа вакансий в государственном секторе с сокращением поддержки со стороны сервисных компаний, резким ростом спроса на разработку отечественного программного обеспечения, а также с попыткой остановить отъезд IT-специалистов из России, который «губителен для индустрии и экономики страны в целом».

Власти поддержат рынок труда

Министерство труда в условиях санкционного давления и нестабильной экономической ситуации предложило целый ряд мер по поддержке занятости в России, которые могут охватить до 625 тыс. человек. Часть из них направлена на сохранение рабочих мест на предприятиях, другая - призвана поддержать уволенных или находящихся под угрозой увольнения россиян, пишет «Коммерсант».

В частности, Минтруд предлагает предоставлять предприятиям, переведшим сотрудников на режим неполного рабочего дня, субсидию на организацию временных работ, а компании, которым придется переходить на новое оборудование, получение субсидий на оплату переобучения персонала. Оставшимся без работы россиянам, помимо пособия по безработице (до 12,8 тыс. руб.), службы занятости смогут предложить общественные работы с оплатой один МРОТ в месяц.

Саудовская Аравия продолжает сотрудничество с Россией

Главы МИД России и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла бен Зайд Аль Нахайян обсудили в в Москве вопросы сотрудничества на фоне украинского кризиса. Несмотря на масштабные антироссийские западные санкции и давление США, Абу-Даби пока ничего менять в отношениях с Москвой не собирается, сообщает «Коммерсант».