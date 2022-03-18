Россияне начали скупать один товар

Россияне начали массово скупать в аптеках и магазинах презервативы, опасаясь дальнейшего роста цен. Об этом пишет РБК.

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По данным исследовательской DSM Group, с 28 февраля по 6 марта продажи презервативов в аптеках выросли на 17% в натуральном выражении, до 540,7 тыс. упаковок, и на 32%, до 184,1 млн руб., — в денежном по отношению к этому же периоду 2021 года. Это при том, что неделей ранее (с 21 по 27 февраля) натуральные продажи упали на 0,2%, а прирост в денежном выражении составил 3,6% по сравнению с данными 2021 года.

Рост продаж презервативов на 26% в последние две недели подтвердили в сети аптек «36,6». На Ozon продажи в первой половине марта в натуральном выражении выросли на 33%. При этом растет среднее количество изделий в заказе — популярность набирают упаковки по 12, 18 и 30 штук.

Возросшее количество заказов подтверждает и Wildberries. У них продажи выросли на 170%. Там также чаще всего покупатели приобретают большие упаковки от различных брендов по 12–15 штук. Про увеличение среднего чека рассказали и в секс-шопе «Презервативная», несмотря на то, что компания вынужденно подняла цены. По словам совладелицы компании Есении Шамониной, некоторые поставщики остановили поставки, т.к. пока ничего неизвестно ни о доставке следующих партий, ни о новой ценовой политики производителей. В целом, в интернет-магазинах стоимость упаковки презервативов 12 штук марки Durex доходит до 5 тыс. руб.

По словам директора компании «InfoLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, такое увеличение спроса связано с ожиданиями потребителей роста цен на импортную продукцию. По этой же причине ажиотажный спрос зафиксирован на продукцию женской и детской гигиены.