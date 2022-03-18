Курсирование дополнительного поезда Симферополь - Москва продлено до 31 марта

Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" в связи с сохраняющейся приостановкой авиасообщения на юге России продлил курсирование дополнительного поезда "Таврия" № 196 из Симферополя в Москву до 31 марта 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Поскольку Росавиация продлила ограничение полетов на юге России, в том числе в Симферополе, до 26 марта, продажи билетов на поезда с датами отправления с 19 по 31 марта уже открыты.

За период с 24 февраля по 15 марта 2022 года количество пассажиров, перевезенных поездами "Таврия" в направлении полуострова Крым и обратно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось почти в два раза, - отметили в пресс-службе компании.