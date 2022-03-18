Ноу-хау московских врачей поможет ставить диагнозы пациентам по всей России

Московские врачи-радиологи приняли участие в разработке национального стандарта искусственного интеллекта в медицине. Принятые Росстандартом документы позволят повысить скорость внедрения нейросетей для помощи медикам при постановке диагноза и лечении пациентов по всей России. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Единые стандарты устанавливают понятия и нормы, которые необходимы для внедрения новых технологий во все медучреждения России.

Использовать нейросети в московском здравоохранении начали еще в 2020 году. С тех пор столичные медики накопили уникальный опыт, а технологии искусственного интеллекта вошли в обычную практику. При этом нейросети не могут заменить врача, подчеркивают в соцкомплексе Москвы.

На КТ искусственный интеллект умеет выявлять рак легкого, остеопороз позвоночника, аневризму грудного отдела аорты, признаки ишемической болезни сердца и COVID-19. Кроме того, нейросети могут определить патологии легких на рентгенографии и флюорографии, а также рак груди на маммографии.

В Москве за два года эксперимента искусственный интеллект помог обработать почти 5 миллионов исследований. Новые технологии положительно влияют как на скорость диагностики, так и на ее качество.