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1 час назад

Раскрыты способы создания успокаивающего интерьера в квартире

Антресоли с зоной отдыха, широкие подоконники, ширмы и природные элементы в интерьере помогут организовать уютную обстановку в квартире. Такие способы создания успокаивающего интерьера раскрыла дизайнер Алена Стаценко, сообщает РИА Новости.

Раскрыты способы создания успокаивающего интерьера в квартире
Фото: ЖЖЖЖ

Высокие потолки можно использовать для организации зоны отдыха на специальных антресолях, сооружение которых стоит доверить специалистам, так как профессионалы способны рассчитать безопасную нагрузку. Местом для отдыха может стать и широкий подоконник, легко превращающийся в лежанку с подушками и пледом. Красивая штора или ширма поможет отгородиться от внешнего мира.

Также Стаценко посоветовала кресла-гамаки и подвесные кресла — они способствуют расслаблению. Вокруг можно поставить растения и аромалампы, запах которых создаст ощущение близости к природе.

«Можно использовать эфирные масла лаванды, можжевельника, яблока, вишни, розы», — рассказала дизайнер, добавив, что такие ароматы помогают восстанавливать силы.

Разнообразить интерьер ванной можно с помощью светильника для душевой кабины с разными режимами подсветки. Для оформления ванной Станценко посоветовала текстиль и дерево. Конкретные цвета для организации зон отдыха эксперт называть не стала, но отметила, что не стоит выбирать слишком яркие оттенки.

Ранее в марте эксперты дали советы по визуальному увеличению пространства в квартире. Удачным решением в таком случае считается светлый пол, так как он создает ощущение объема в помещении за счет отражения и естественных, и искусственных лучей.

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