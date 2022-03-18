Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию назального «Спутника V»

В Минздрав России поступила заявка на регистрацию назального «Спутника V». Препарат разработан в Центре имени Гамалеи. Информация опубликована в Государственном реестре лекарственных средств, пишет «Интерфакс».
Информацию подтвердил директор центра Александр Гинцбург. По его словам, в Минздрав направлен пакет документов, «которые необходимы для рассмотрения вопроса о выдаче регистрации назальной формы вакцины».
Гинцбург напомнил, что ранее прошли клинические испытания препарата на добровольцах. Никаких побочных эффектов не выявлено.