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48 минут назад

Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию назального «Спутника V»

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В Минздрав России поступила заявка на регистрацию назального «Спутника V». Препарат разработан в Центре имени Гамалеи. Информация опубликована в Государственном реестре лекарственных средств, пишет «Интерфакс».

Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию назального «Спутника V»
Фото: ТАССТАСС

Информацию подтвердил директор центра Александр Гинцбург. По его словам, в Минздрав направлен пакет документов, «которые необходимы для рассмотрения вопроса о выдаче регистрации назальной формы вакцины».

Гинцбург напомнил, что ранее прошли клинические испытания препарата на добровольцах. Никаких побочных эффектов не выявлено.

Общество,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,
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