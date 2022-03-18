В Египте не будут штрафовать россиян за просроченные визы

Власти Египта временно отменили штрафы для туристов из России за просроченный период безвизового пребывания в Шарм-эль-Шейхе. Об этом в своем Telegram-канале заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
«Только что министр туризма Египта официально подтвердил мне временную отмену штрафов для наших туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе. Спасибо коллеге за оперативную поддержку!» - заявила Догузова.
Она пояснила, что просила египетскую сторону о содействии в связи с отменами рейсов для россиян и поступающими жалобами от туристов по поводу штрафов за просроченные визы.
«Помогаем туроператорам решить вопрос с возвращением всех наших туристов домой. По ближайшим специальным рейсам будем информировать дополнительно», - заявила глава Ростуризма.
Ранее в связи с западными санкциями от полетов из России отказались азербайджанские компании Azerbajzan Airlines и Buta Airways. Также стало известно, что приостановили полеты египетская EgyptAir, казахстанская Air Astana, турецкий лоукостер Pegasus Airlines. Российские перевозчики с 8 марта приостановили большинство международных рейсов в связи с риском, что самолеты будут арестованы за границей из-за санкций, введенных западными странами на фоне военной операции на Украине.