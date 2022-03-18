В Египте не будут штрафовать россиян за просроченные визы

Власти Египта временно отменили штрафы для туристов из России за просроченный период безвизового пребывания в Шарм-эль-Шейхе. Об этом в своем Telegram-канале заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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«Только что министр туризма Египта официально подтвердил мне временную отмену штрафов для наших туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе. Спасибо коллеге за оперативную поддержку!» - заявила Догузова.

Она пояснила, что просила египетскую сторону о содействии в связи с отменами рейсов для россиян и поступающими жалобами от туристов по поводу штрафов за просроченные визы.

«Помогаем туроператорам решить вопрос с возвращением всех наших туристов домой. По ближайшим специальным рейсам будем информировать дополнительно», - заявила глава Ростуризма.