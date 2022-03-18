На юге России продлили режим закрытого неба

Ограничения на полеты на юг России продлены до 26 марта. Об этом со ссылкой на оператора кубанских аэропортов «Аэродинамика» сообщает ТАСС.

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С 24 февраля на юге России было закрыто воздушное пространство в связи с началом специальной операции на Украине. 1 марта Росавиация продлила запрет на полеты на юге и в центральной части России до 8 марта, затем до 14 марта, позднее он был продлен до 20 марта.

«Продление закрытия аэропортов на юге России до 03 часов 45 минут 26 марта 2022 года», - сообщили сегодня в пресс-службе компании «Аэродинамика».

Речь идет об аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа, пишет РИА Новости.