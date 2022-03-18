В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
36 минут назад

На юге России продлили режим закрытого неба

Алиса Селезнёва

Ограничения на полеты на юг России продлены до 26 марта. Об этом со ссылкой на оператора кубанских аэропортов «Аэродинамика» сообщает ТАСС.

На юге России продлили режим закрытого неба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 24 февраля на юге России было закрыто воздушное пространство в связи с началом специальной операции на Украине. 1 марта Росавиация продлила запрет на полеты на юге и в центральной части России до 8 марта, затем до 14 марта, позднее он был продлен до 20 марта.

«Продление закрытия аэропортов на юге России до 03 часов 45 минут 26 марта 2022 года», - сообщили сегодня в пресс-службе компании «Аэродинамика».

Речь идет об аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа, пишет РИА Новости.

В города, где закрыты аэропорты, были организованы альтернативные маршруты. Для этого используются аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Общество,Росавиация,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители