На юге России продлили режим закрытия неба

Авиавласти продлили режим закрытия неба на юге России, запрет на перелеты гражданских судов будет действовать до 26 марта. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе.
Ранее ограничения на полеты в ряд аэропортов южных регионов страны продлевали до 20 марта.
24 февраля рейсы в аэропортах ряда регионов юга России были приостановлены. Это произошло на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса, о которой в тот же день объявил президент России Владимир Путин.