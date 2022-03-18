На юге России продлили режим закрытия неба

Авиавласти продлили режим закрытия неба на юге России, запрет на перелеты гражданских судов будет действовать до 26 марта. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе.

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Ранее ограничения на полеты в ряд аэропортов южных регионов страны продлевали до 20 марта.