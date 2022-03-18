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24 минуты назад

На юге России продлили режим закрытия неба

Lenta.ruLenta.ru

Авиавласти продлили режим закрытия неба на юге России, запрет на перелеты гражданских судов будет действовать до 26 марта. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе.

На юге России продлили режим закрытия неба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее ограничения на полеты в ряд аэропортов южных регионов страны продлевали до 20 марта.

24 февраля рейсы в аэропортах ряда регионов юга России были приостановлены. Это произошло на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса, о которой в тот же день объявил президент России Владимир Путин.

Общество,Владимир Путин,Минтранс РФ,
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