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45 минут назад

Источник: режим закрытого неба на юге страны продлили до 26 марта

ТАССТАСС

Авиавласти РФ продлили запрет на перелеты гражданских судов в части воздушного пространства на юге России до 26 марта. Об этом ТАСС сообщил источник в Минтрансе.

На юге России продлили режим закрытия неба
Фото: ТАССТАСС

"Продлили до 26 марта", - сказал собеседник ТАСС.

С 24 февраля Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны для гражданских самолетов в условиях проведения специальной военной операции на территории Украины. Ограничение продлевалось несколько раз, текущее действовало до 20 марта. Для организации перевозки пассажиров в города, где закрыты аэропорты, российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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Общество,Минтранс РФ,
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