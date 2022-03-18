На юге России продлили режим закрытия неба

Авиавласти РФ продлили запрет на перелеты гражданских судов в части воздушного пространства на юге России до 26 марта. Об этом ТАСС сообщил источник в Минтрансе .

С 24 февраля Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны для гражданских самолетов в условиях проведения специальной военной операции на территории Украины. Ограничение продлевалось несколько раз, текущее действовало до 20 марта. Для организации перевозки пассажиров в города, где закрыты аэропорты, российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.