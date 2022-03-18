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45 минут назад

Вирусолог назвал возможный срок нового всплеска заболеваемости COVID-19 в России

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Подъем заболеваемости COVID-19 в России может произойти осенью. Такой возможный срок новой вспышки коронавируса назвал врач-вирусолог Евгений Тимаков, его цитирует ТАСС.

Назван возможный срок нового всплеска COVID-19 в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Осенью вероятен всплеск повторный заболеваемости, и дальше все будет зависеть от мутаций коронавируса. Если планово, то осенью-весной будет наблюдаться подъем заболеваемости», — сказал Тимаков.

По его словам, мутации коронавируса непредсказуемы и не зависят от сезонов. В России сформирован достаточный коллективный иммунитет к COVID-19, из-за чего летом эпидемиологическая обстановка будет стабильной, считает специалист.

Тимаков призвал уже сейчас повторно вакцинироваться от коронавируса тем, кто перенес омикрон-штамм. Привиться стоит до начала жаркого периода, чтобы перенести процедуру легко, посоветовал вирусолог.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ключевые месяцы по развитию ситуации с COVID-19 в России. По его словам, ими являются март и апрель — министр призвал пройти в это время повторную вакцинацию.

Общество,Евгений Тимаков,Михаил Мурашко,
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