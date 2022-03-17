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35 минут назад

В МГУ затруднились ответить на вопрос об успеваемости девятилетней студентки

Вероника Полынина

Девятилетняя студентка психологического факультета МГУ Алиса Теплякова не появлялась в университете с зимней сессии, пишет «Комсомольская правда».

В МГУ «потеряли» девятилетнюю студентку
Фото: СоцсетиСоцсети

«Со студентом и родителями связи нет. На звонки и официальные письма не отвечают», - заявили на факультете, отвечая на вопрос, удалось ли Алисе пересдать «хвосты» за первый семестр.

Отец Тепляковой об обучении дочери на факультете психологии МГУ не рассказывает. В его блоге время от времени появляется новая информация об успехах девочки, но к учебе в вузе она отношения не имеет.

Отец 9-летней студентки МГУ рассказал о ее работе

Так, Тепляков рассказывал, что Алиса дает консультации стоимостью 50 тысяч рублей и получила диплом «психолога-педагога». Затем отец вундеркинда делился результатами ее нормативов ГТО, а на днях сообщил, что «у дочери сейчас все хорошо, она прекрасно знает психологию и работает консультантом».

Напомним, Алиса Теплякова стала самой юной россиянкой, получившей образование за 11 классов — она успешно сдала ЕГЭ в возрасте 8 лет. Затем девочка поступила на психологический факультет МГУ на платной основе. На первой сессии Алисе не удалось сдать один из предметов, в чем ее отец обвинил кафедру, которая якобы отказалась предоставлять ребенку индивидуальный план обучения. После этого Тепляков-старший устроил в здании вуза потасовку, пытаясь поговорить с преподавателями.

Общество,Алиса Теплякова,МГУ,
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