В МГУ «потеряли» девятилетнюю студентку

Девятилетняя студентка психологического факультета МГУ Алиса Теплякова не появлялась в университете с зимней сессии, пишет «Комсомольская правда».

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«Со студентом и родителями связи нет. На звонки и официальные письма не отвечают», - заявили на факультете, отвечая на вопрос, удалось ли Алисе пересдать «хвосты» за первый семестр.

Отец Тепляковой об обучении дочери на факультете психологии МГУ не рассказывает. В его блоге время от времени появляется новая информация об успехах девочки, но к учебе в вузе она отношения не имеет.

Так, Тепляков рассказывал, что Алиса дает консультации стоимостью 50 тысяч рублей и получила диплом «психолога-педагога». Затем отец вундеркинда делился результатами ее нормативов ГТО, а на днях сообщил, что «у дочери сейчас все хорошо, она прекрасно знает психологию и работает консультантом».