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1 час назад

Застрявших в странах Латинской Америки россиян вернули домой

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Все российские туристы, купившие путевки в латиноамериканские страны у туроператора ANEX Tour, вернулись домой. Об этом сообщает портал TourDom.ru.

Застрявших в странах Латинской Америки россиян вернули домой
Фото: Depositphotos.comDepositphotos.com

Авиакомпания AZUR air, стратегический партнер ANEX Tour, закончила выполнение вывозных рейсов из латиноамериканских стран. Так, с конца февраля по 17 марта перевозчик совершил 33 специальных перелета, чтобы вернуть застрявших в Доминикане, Кубе и Мексике россиян на родину.

Так, всего было вывезено 12 638 человек: 24 рейса отправились в Москву, четыре — в Санкт-Петербург, два — в Екатеринбург и по одному — в Казань, Новосибирск и Уфу. Также в обратную сторону улетели 93 гражданина стран Латиноамериканского континента. В AZUR air добавили, что продолжают вывозить своих застрявших туристов из Египта, Турции и Вьетнама.

Ранее в марте власти Египта временно отменили штрафы для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе. Отмечалось, что данному решению содействовал Ростуризм.

Общество,Ростуризм,
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