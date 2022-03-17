"Русский салат" и "Русские вареники" в меню европейских ресторанов переименовываются в украинские

В Европе и США начали переименовывать русскую еду и напитки, об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на западные издания.
Корректировкам подвергаются не только блюда русской кухни вроде пельменей и борща, но и позиции в меню, названия которых связаны с Россией. «Русским салатом» на западе называют привычный нам оливье.
В некоторых барах изменили название коктейля «Черный русский», где-то русские вареники стали украинскими, а где-то убирали из меню водку. Популярный коктейль Moscow Mule теперь называют Kiev Mule, или Ukrainian Mule, или Peace Mule.
Насколько массовый характер носит отмена русских названий и русских блюд? Мнение автора телеграм-канала «Сысоев FM», ресторатора Александра Сысоева:
— Российская кухня при всей личной моей любви к ней все-таки остается до сих пор проектами тех, кто переехал туда. И делают это для таких же переехавших — с точки зрения ностальгии. Что касается каких-то отдельных случаев, когда изменяют названия салатов и убирают слово «Россия» и прочее, я слышал про такие случаи где-то в одном кафе в какой-то стране. Мне кажется, это какая-то личная неприязнь владельца. Конечно же, это не тренд, и это все в рамках погрешности. В этом плане мы не увидим cancel culture в отношении российских блюд. Очень много ресторанов по всему миру принадлежат либо российским ресторанным группам, либо с российскими инвесторами. Я общался с рядом из них, и никто не заметил даже какого-то оттока, потому что а) не все знают, б) даже те, кто знает, относятся как к бизнесу в стране и абсолютно нормально посещают и ходят.
— Там американские бары, в частности, «Газета.ru» цитирует несколько, говорят, что мы коктейли «Черный русский» убираем и они больше русскими называться не будут.
— Это то, что называется перегибы на местах. То же самое, как какое-то кафе в Ростове писало, что вход Бараку Обаме воспрещен. Это некая частность, решение одного конкретного предпринимателя, это не является позицией всего общества.
Большая часть продуктов, которые подвергаются «отмене», никакого отношения к России не имеет. К примеру, блюдо путин (poutine), которое убрали некоторые рестораны, — это картошка фри с сырным творогом и подливкой. Оно появилось в середине XX века в Канаде.