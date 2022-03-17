"Русский салат" и "Русские вареники" в меню европейских ресторанов переименовываются в украинские

— Российская кухня при всей личной моей любви к ней все-таки остается до сих пор проектами тех, кто переехал туда. И делают это для таких же переехавших — с точки зрения ностальгии. Что касается каких-то отдельных случаев, когда изменяют названия салатов и убирают слово «Россия» и прочее, я слышал про такие случаи где-то в одном кафе в какой-то стране. Мне кажется, это какая-то личная неприязнь владельца. Конечно же, это не тренд, и это все в рамках погрешности. В этом плане мы не увидим cancel culture в отношении российских блюд. Очень много ресторанов по всему миру принадлежат либо российским ресторанным группам, либо с российскими инвесторами. Я общался с рядом из них, и никто не заметил даже какого-то оттока, потому что а) не все знают, б) даже те, кто знает, относятся как к бизнесу в стране и абсолютно нормально посещают и ходят.