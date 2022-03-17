Российский шоумен, актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отреагировал на появившуюся в сети информацию о его эмиграции. Ответ комментаторам, советовавшим артисту покинуть Россию под одним из постов, он опубликовал в форме видеоролика на личной странице в Instagram.

«Для тех, кто спрашивает, где я: здесь я. Тем, кто говорит уезжать отсюда: сами уезжайте. Дима дома», — подчеркнул Нагиев.





Певица Алла Пугачева обратилась к священнику Андрею Ткачеву, записавшему видео о том, что она якобы уехала из России насовсем.

«Пугачева навсегда покинула Россию, господи, как я этого ждал!» — говорил он в своем очередном ролике в Instagram.

В ответном видео в социальной сети Пугачева заверила, что не уехала в эмиграцию.

«Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией!» — сказала она.

По данным некоторых СМИ, Пугачева сейчас находится в Израиле.

«Вернусь, разберемся, схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник», — пообещала «проводившему» ее из России священнослужителю артистка.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин покинули Россию. До этого момента супруги пока никак не комментировали данные предположения. Когда на днях к особняку певицы приехали фанаты, к ним вышел охранник, а не сама звезда.

Режиссер Константин Богомолов опубликовал видео в Instagram, на котором поздравил девушек с 8 марта из Дворца на Яузе в Москве. Таким образом он опроверг слухи о собственной эмиграции в Израиль.

«На фоне слухов о чьей-то там эмиграции хотим сообщить, что мы сегодня играем «Бесов». И ваш покорный слуга Константин Юрьевич тоже играет», — заверил Богомолов.

Он показал внутренний интерьер московского театра и даже представил некоторых его сотрудников. Ироничное «доказательство» режиссера оценила его супруга, журналистка Ксения Собчак, которую тоже подозревали в эмиграции из России.

«Обожаю. Бред, конечно, комментировать всегда как-то странно, но только у тебя получается это так едко и весело», — написала она.

Телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о том, что улетает из России, распространенные в нескольких Telegram-каналах.

В своем канале «Кровавая барыня» она рассказала, что летит в отпуск.

«Сейчас у ребенка каникулы в школе и мы летим в отпуск, давно запланированный (обещания — даже ребенку — надо исполнять). Так я следую собственному совету не поддаваться панике», — объяснила Собчак.

Она подчеркнула, что не собирается эмигрировать и не имеет никаких других гражданств, кроме российского. Также она пригласила своих подписчиков на спектакль своего супруга Константина Богомолова.

«Муж в Москве — приходите завтра на его «Дядю Леву», он там играет, кстати. Репетирует и готовит театр к открытию. Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда, все ок», — заверила она.

Российская ведущая и певица Ольга Бузова ответила поклонникам, которых возмутил ее отъезд за границу. Она объяснила причины путешествия и высказалась о знаменитостях, которые покинули Россию.

Отечественные селебрити массово подвергаются критике за уезд из России, причем со стороны не только поклонников, но и политиков. Несмотря на это и риски застрять за границей, звезды все равно повально уезжают. Совершила путешествие за рубеж и бывшая участница "Дома-2" Ольга Бузова. Судя по локации и публикациям фото в соцсетях, она побывала в ОАЭ. Однако не все фанаты оценили жаркие фотографии с пляжей Эмиратов.

Позже певица оправдалась за свою поездку и заодно успокоила недовольных поклонников. По ее словам, она уже вернулась и не имела цели навсегда покинуть Россию.

– Я уехала в Рас-эль-Хайму. Это другой эмират. Это было по приглашению их министерства культуры, – отреагировала Бузова в своем Telegram-канале.

Кроме того, она высказалась по поводу отечественных звезд, которые уезжают на долгие сроки за рубеж. По словам Бузовой, ничего странного она здесь не видит.

– Но я сейчас не припомню ни одного артиста, который бы уезжал и говорил, что никогда не вернется в Россию. Я говорила и буду говорить, что артисты должны быть вне политики, – заявила артистка.

Как заключила ведущая, общественность просто выливает негатив на артистов, которые никак не отвечают за какую-либо политическую ситуацию в целом. Она призвала своих фанатов помнить о любви, которая, по ее словам, "может спасти мир".

Российская телеведущая Ксения Бородина в Instagram рассказала, что улетела из России с детьми.

Она уточнила, что ее отъезд не связан с политической обстановкой в мире.

«Если все пойдет хорошо, то мы с девочками сегодня летим на отдых. И ни в одном из моментов в своих социальных сетях я бы не хотела за это оправдываться. Сразу скажу, что эта поездка была запланирована заранее», — написала она, добавив, что о политике говорит только с близкими. «Я с ними могу и ругаться, и мириться на эту тему, могу поплакать и помолиться, сделать все, что мне захочется», — сказала Бородина.

Комик и бард Семен Слепаков покинул Россию, рассказывает сайт kp.ru со ссылкой на знакомых юмориста.

По их данным, 42-летний Слепаков улетел в Израиль.

При этом знакомые не рассказали, когда артист планирует вернуться.

Известная журналистка и бывшая ведущая программы «Сегодня» на телеканале НТВ Лилия Гильдеева покинула Россию. Об этом она заявила журналисту и блогеру Илье Варламову, добавив, что написала заявление об увольнении с телеканала уже после того, как уехала.

Сначала уехала, боялась, что просто так не отпустят, потом написала заявление, — рассказала она.

Телеканал подтвердил информацию об уходе журналистки агентству РИА Новости.

Лилия Гильдeева не работает на НТВ, — заявили в пресс-службе НТВ.

Гильдeева работала на НТВ с 2006 года. Журналистка сменила в программе «Сегодня» покинувшую канал ведущую Асет Вaцуеву и стала соведущей Алексея Пивоварова. На НТВ Гильдeева также вела программы «Сегодня в 22:45» и «Сегодня. Итoги».

Певец Валерий Леонтьев покинул Россию и улетел в США. Об этом сообщил приятель народного артиста РФ. По его словам, в США у певца есть недвижимость.

«Валера улетел в Америку, в Майами. У него там недвижимость», — цитирует знакомого Валерия Леонтьева «Комсомольская правда».

По данным издания, у артиста в Майами есть двухэтажная вилла стоимостью 3,5 миллиона долларов. Недвижимость в элитном районе «Корал гейбл», где ранее жила американская певица Уитни Хьюстон, он приобрел много лет назад. Ранее в США на постоянное место жительства переехала супруга Леонтьева Людмила Исакович. Она открыла на территории особняка гостиницу для собак.

По какой причине Леонтьев уехал из России — неизвестно. Последний пост на своей странице в Instagram он выкладывал 20 февраля.