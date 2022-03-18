Россиянам назвали доступные для прямых перелетов зарубежные страны

В настоящее время из России можно улететь без пересадок в 21 государство, включая Азербайджан, ОАЭ, Турцию и Марокко. Доступные для прямых перелетов зарубежные страны россиянам назвали в Минтрансе, сообщает РИА Новости.

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Так, отечественные путешественникам могут на прямых рейсах отправиться также в Алжир, Армению, Бахрейн, Белоруссию, Венесуэлу, Израиль, Индию, Ирак, Казахстан, Катар, Киргизию, Монголию, Сербию, Сирию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

При этом отмечается, что за границу из России продолжили летать шесть российских и 29 зарубежных авиаперевозчиков.