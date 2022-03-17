На сколько могут поднять пенсии

Пенсии и соцвыплаты в РФ могут быть повышены исходя из уровня инфляции. Об этом заявили в профильных комитетах Госдумы и Совета Федерации.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что в России будут повышены зарплаты работников бюджетной сферы, пенсии, соцвыплаты, минимальный размер оплаты труда (МРОТ). А до этого парламент принял закон, который дает полномочия правительству по оперативному повышению пенсий и других соцвыплат. Данная норма входила в первый пакет мер поддержки граждан и экономики, который подготовило правительство на фоне санкционного давления.

Власти будут исходить из уровня инфляции, считает замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова, которую цитирует РИА Новости. По ее оценке, правительство воспользуется полномочиями для установления процента индексации.

"Я буквально вчера разговаривала с Минтруда, они также придерживаются позиции, что повышение выплат будет исходя из уровня инфляции", - отметила Бибикова.

Об этом же заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он уточнил, что реальный индекс роста цен пока что сложно определить в условиях "бурления" рынка. Для этого нужно изменить формулу расчета коэффициента инфляции для конкретной задачи, то есть для индексации всех социальных выплат, считает глава комитета.