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47 минут назад

В Крыму объявили награду за поимку организаторов водной блокады

Алиса Селезнёва

Крымские татары готовы выплатить солидное вознаграждение тем, кто сможет задержать и доставить на суд в Крым организаторов блокады полуострова. Об этом заявил РИА Новости глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

В Крыму объявили награду за поимку организаторов водной блокады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2014 году, после присоединения Крыма к России по итогам референдума, власти Украины прекратили подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 80-90% потребностей Крыма. В начале сентября 2020-го на полуострове возник дефицит воды, и были введены ограничения.

«Активисты крымских татар открыли сбор средств на поимку организаторов транспортной, продовольственной, энергетической и водной блокады полуострова. Тех военнослужащих, которые смогут задержать и доставить в Крым на трибунал крымско-татарского народа Мустафу Джемилева и Ленура Ислямова, ждет солидное вознаграждение», - заявил Эйваз Умеров.

При этом он подчеркнул, что еще одного организатора блокады, лидера запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, принято решение проигнорировать, так как «он запомнился как пустослов и провокатор».

«За посягательство на честь и достоинство крымских татар, за нанесение вреда блокадами Крыма и диверсионную деятельность Джемилева и Ислямова будут судить в первую очередь на народном трибунале», — подчеркнул Умеров.

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар допустил принятие самих жестких наказаний согласно народным традициям: вечного изгнания и общественной порки, с последующей передачей виновных в руки российского правосудия

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. Российским военным удалось разблокировать Северо-Крымский канал. Сейчас проводятся работы по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала, что позволит возобновить подачу днепровской воды в Крым.

Общество,Мустафа Джемилев,Владимир Путин,Меджлис крымскотатарского народа,
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