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54 минуты назад

В России подали заявку на товарный знак на замену «Макдоналдсу»

Lenta.ruLenta.ru

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) принял заявку на товарный знак «Дядя Ваня» на замену «Макдоналдсу». Соответствующая запись появилась в реестре на сайте ведомства.

В России подали заявку на товарный знак на замену «Макдоналдсу»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Логотип состоит из кириллической буквы «В» на красном фоне. При этом часть буквы схожа с «золотыми арками» американской сети ресторанов быстрого питания, повернутыми на 90 градусов.

Сейчас заявка проходит формальную экспертизу.

О приостановке деятельности в России «Макдоналдс» объявил 8 марта. Причиной была названа ситуация на Украине. Глава компании Крис Кемпчински подчеркнул, что ценности «Макдоналдс» не позволяют «игнорировать бессмысленные человеческие страдания на Украине».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не переживать о судьбе «Макдоналдс» в России. По его мнению, россиян вполне могут достойно обслужить рестораны «У дяди Вани».

Конкуренты «Макдоналдс» в области быстрого питания Burger King и KFC также объявили об изменении характера работы в России. Первая сеть остановила всю корпоративную поддержку российского рынка, включая маркетинг и цепочку поставок, а также отказалась от планов по инвестициям. Владелец второй, компания Yum! Brands приостановила работу всех 70 ресторанов KFC, которые работают не по франшизе.

Общество,Вячеслав Володин,McDonald's,Роспатент,Госдума,
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