В России подали заявку на товарный знак на замену «Макдоналдсу»

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Логотип состоит из кириллической буквы «В» на красном фоне. При этом часть буквы схожа с «золотыми арками» американской сети ресторанов быстрого питания, повернутыми на 90 градусов.

Сейчас заявка проходит формальную экспертизу.

О приостановке деятельности в России «Макдоналдс» объявил 8 марта. Причиной была названа ситуация на Украине. Глава компании Крис Кемпчински подчеркнул, что ценности «Макдоналдс» не позволяют «игнорировать бессмысленные человеческие страдания на Украине».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не переживать о судьбе «Макдоналдс» в России. По его мнению, россиян вполне могут достойно обслужить рестораны «У дяди Вани».