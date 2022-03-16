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19 минут назад

Десятки российских туристов застряли в Турции

Группа российских туристов шестые сутки не может вылететь из Антальи, передает РИА «Новости».

Десятки российских туристов застряли в Турции
Фото: ТАССТАСС

46 туристов купили путевки в компании Sarabi Travel с авиабилетами перевозчика Azur Air. Тур заканчивался 11 марта, туристы должны были лететь в Минеральные Воды, однако рейс отменили. С тех пор вылет переносился уже трижды. 13 марта появилась информация, что россияне смогут вылететь 16 марта в Москву, однако еще накануне их рейс числился отмененным.

Попытки добиться вывозного рейса также не увенчались успехом. В авиакомпании «Аэрофлот» туристам предложили заплатить по 55 тысяч рублей, поскольку изначально билеты были приобретены у другого перевозчика.

Кроме того, россияне столкнулись с финансовыми трудностями. Туристы не могут снять деньги с карт, а запасы наличных денег подошли к концу.

Директор Sarabi Travel Ресул Рызаоглу заявил, что туркомпания еще на сутки продлила всем 46 туристам проживание в отеле.

«Мы понимаем сложившуюся ситуацию. Но в ней ни мы, ни авиакомпании не виноваты. Туристам надо набраться терпения. Их обязательно вывезут», - сказал он.

Утром 16 марта в Ростуризме сообщали, что туроператоры обеспечили возвращение из-за рубежа более 80% организованных туристов – порядка 75 тысяч россиян.

Ростуризм,Аэрофлот,
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