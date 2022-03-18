Россиянам разрешили плакать на заседаниях суда

Плакать в суде не запрещается, при этом слезы не смогут стать основанием для отмены вердикта присяжных. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда России.

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В суде рассмотрели кассационную жалобу экс-ростовского адвоката Владислава Бирюкова, который получил 16 лет колонии за жестокое убийство бывшей супруги. Осужденный утверждал, что потерпевшая - другая его бывшая жена, у которой по его поручению сожгли машину – "своим поведением и плачем оказывала на присяжных заседателей негативное воздействие".

По словам мужчины, плач женщины якобы привел к сочувствию среди присяжных заседателей.

"Судебная коллегия находит доводы несостоятельными, поскольку они не основаны на положениях уголовно-процессуального закона, являются явно надуманными и не подтверждаются какими-либо доказательствами или документами", - уточняется в сообщении.

В результате приговор в отношении бывшего адвоката остался без изменений. Следователи установили, что январе 2019 года Бирюков в гараже 18 раз ударил бывшую жену молотком. В последствии она скончалась. Также выяснилось, что в 2016 году Бирюков был причастен к поджогу машины своей другой жены. Ранее россиянин попытался убить друга из-за обиды перед женой.