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42 минуты назад

«Аэрофлот» разрешил пассажирам летать без масок

Lenta.ruLenta.ru

Российская авиакомпания «Аэрофлот» разрешила пассажирам летать без защитных масок с 17 марта. Об этом сообщает ТАСС.

«Аэрофлот» разрешил пассажирам летать без масок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с частичным ослаблением режима санитарно-эпидемиологических мероприятий по противодействию распространения пандемии в России "Аэрофлот", начиная с 17 марта, не будет требовать от пассажиров обязательного ношения защитных масок в аэропорту и на борту воздушного судна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что масочный режим отменяется за исключением случаев, когда использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием аэропорта региона или страны назначения, куда выполняется рейс.

Общество,Аэрофлот,
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