«Аэрофлот» разрешил пассажирам летать без масок

«В связи с частичным ослаблением режима санитарно-эпидемиологических мероприятий по противодействию распространения пандемии в России "Аэрофлот", начиная с 17 марта, не будет требовать от пассажиров обязательного ношения защитных масок в аэропорту и на борту воздушного судна», — говорится в сообщении.