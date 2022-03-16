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47 минут назад

Трапезу лосей в Нижне-Свирском заповеднике показали на видео

Александр Кузьмин

Пара лосей попала в объектив фотоловушки в Нижне-Свирском заповеднике. Об этом пишет "Петербургский дневник". На кадрах видно, как мама с детенышем трапезничают.

«Любуемся восхитительными крупными планами мохнатых лосиных носов и настороженно шевелящихся ушей. А видели ли вы язык лося? Теперь точно – да!» – подписали видеозапись сотрудники заповедника.

На полянку детеныша лося привела его мама. Последняя ведет себя более осторожно и старается прислушиваться к звукам, чтобы держать все под контролем и обезопасить свою семью.

Общество,Видео,
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