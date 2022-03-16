Трапезу лосей в Нижне-Свирском заповеднике показали на видео

Пара лосей попала в объектив фотоловушки в Нижне-Свирском заповеднике. Об этом пишет "Петербургский дневник". На кадрах видно, как мама с детенышем трапезничают.

«Любуемся восхитительными крупными планами мохнатых лосиных носов и настороженно шевелящихся ушей. А видели ли вы язык лося? Теперь точно – да!» – подписали видеозапись сотрудники заповедника.