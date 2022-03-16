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27 минут назад

Путин поручил чиновникам следить за ценами в России

Lenta.ruLenta.ru

Президент России Владимир Путин поручил членам правительства и чиновникам из Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отслеживать ситуацию с ценами на рынке внутри страны. Об этом глава государства заявил в среду, 16 марта, передает РИА Новости.

Путин поручил чиновникам следить за ценами в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в марте стало известно, что Генпрокуратура России проведет проверки в 26 регионах из-за сообщений о завышении цен на сахар. До этого первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил профильным ведомствам — ФАС, Минсельхозу, Минпромторгу и Федеральной налоговой службе (ФНС) — представить в правительство предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар для потребителей.

Общество,Андрей Белоусов,Владимир Путин,ФНС России,ФАС России,Генпрокуратура РФ,Минпромторг,
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