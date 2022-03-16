Восстановление производства Ил-96 и Ту-214 не исключают в правительстве

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что после анализа потребности в пассажирских самолетах может быть задействован резерв по дополнительному производству Ил-96 и Ту-214.

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Он пояснил, что сегодня эти самолеты выпускаются малой серией для спецзаказчиков.

"Мы с коллегами из транспортного блока завершаем анализ потребности и первоочередных мер. Исходя из той картины, которую мы получим, возможно, задействуем резерв по дополнительному производству этих самолетов тоже", - приводит слова Борисова аппарат вице-премьера.

Ил-96-300 - широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет, вместимостью до 300 пассажиров. Ту-214 - магистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, который может взять на борт свыше 200 человек.