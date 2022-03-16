Восстановление производства Ил-96 и Ту-214 не исключают в правительстве

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что после анализа потребности в пассажирских самолетах может быть задействован резерв по дополнительному производству Ил-96 и Ту-214.
Он пояснил, что сегодня эти самолеты выпускаются малой серией для спецзаказчиков.
"Мы с коллегами из транспортного блока завершаем анализ потребности и первоочередных мер. Исходя из той картины, которую мы получим, возможно, задействуем резерв по дополнительному производству этих самолетов тоже", - приводит слова Борисова аппарат вице-премьера.
Ил-96-300 - широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет, вместимостью до 300 пассажиров. Ту-214 - магистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, который может взять на борт свыше 200 человек.
Ранее в Росавиации заявили, что решение авиавластей Бермудских островов приостановить действие сертификатов летной годности самолетов российских авиакомпаний не повлияет на безопасность полетов. В ведомстве уточнили, что все воздушные суда соответствуют нормам летной годности, проходят регулярное техническое обслуживание в установленные программой технического обслуживания сроки.