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46 минут назад

Головная боль и лихорадка: в Израиле выявили новый вариант коронавируса

Семён Капранов

Новый вариант коронавирусной инфекции был обнаружен у двух пассажиров, которые прилетели в Израиль из-за границы. Об этом сообщает портал www.yediot.co.il со ссылкой на заявление Минздрава еврейского государства.

«Министерство здравоохранения заявило, что ПЦР-тесты, проведенные пассажирам по прибытии в страну, выявили вариант, который, по-видимому, представляет собой комбинацию варианта «омикрон» и его разновидности BA.2 («стелс-омикрон», – прим. ред.)», – отмечается в сообщении.

По данным журналистов, у пассажиров наблюдаются легкие симптомы заболевания – головная боль и лихорадка, при этом они не нуждаются в госпитализации.

По мнению иммунолога, профессора университета Бар-Илан Кирилла Коэна, новый вариант ковида вряд ли сможет вытеснить другие штаммы.

«Массовое заражение, которое мы видели во время волны «омикрона», послужит защитой, по крайней мере, на какое-то время», – заявил ученый.

В публикации отмечается, что переболевшие «омикроном» имеют хороший иммунитет как к данному штамму, так и к появившимся позже его вариантам.

Ученые из Дании в феврале нашли новую мутацию H78Y омикрон-варианта SARS-CoV-2

Ученые из Дании обнаружили новую опасную мутацию в белке омикрон-варианта SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в отчете.

Мутацию назвали H78Y, ее нашли в белке ORF3a, который отвечает за воспалительные процессы в клетках больного. По мнению специалистов, новый вариант штамма BA.2, также называющийся стелс-омикроном, может быть еще более заразным, чем предыдущие версии вируса, даже для вакцинированных. Кроме того, многие ПЦР-тесты не способны его выявить. На данный момент в Дании около 24 процентов заболевших приходится на именно на BA.2.

«Если говорить об ORF3a, то функциональное значение этого вирусного гена до конца не раскрыто», — прокомментировал датские исследования «Известиям» генетик Дмитрий Прусс.

В Минздраве рассказали, какой штамм коронавируса может стать преобладающим

Вариант COVID-19 «стелс-омикрон» способен распространяться еще быстрее, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, у данного варианта коронавируса есть все шансы, чтобы оказаться преобладающим штаммом.

«Имея более высокую контагиозность, подвариант «омикрона» BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом», — подчеркнул Мурашко.

Также глава Минздрава обратил внимание, что есть несколько генетических линий варианта «омикрон». На это указывали данные мониторинга штаммов коронавируса.

До этого доминирующей линией в разных странах была BA.1, но затем появился подвариант «омикрона» BA.2. Данная версия обрела название «стелс». Название выбрали, потому что этот штамм способен куда быстрее распространяться в популяции, добавил Мурашко.

Россиянам рассказали об опасности «сына» штамма «омикрон»

Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предупредил россиян, что обнаруженный в Китае новый подштамм «омикрона» BA.2 из-за множества мутаций может быть заразнее своих предшественников. Об этом он сказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Как заявил вирусолог, активность «сына омикрона» может являться причиной новой вспышки коронавируса в КНР. BA.2 выявили в таких странах, как Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия и Швейцария. Однако в государствах Восточной Европы данный подштамм еще зафиксирован не был.

Специалист также отметил, что вариант COVID-19 «дельтакрон» почти изжил себя, а вот BA.2, видимо, «только вступает в свои права».

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«Его появление стало возможным благодаря ряду мутаций, которые произошли с исходным штаммом «омикрон». Но изменения повлияли на функционирование вируса, поэтому есть опасение, что BA.2 станет намного опаснее», — сказал Альтштейн.

Как установили ученые, у побочной линии штамма «омикрон» BA.2 есть 28 мутаций, он примерно на 30% заразнее исходного «омикрон»-варианта. «Сын омикрона» лучше ускользает от антител и иммунитета.

Cпрогнозировано появление нового суперштамма коронавируса в Азии

Появление нового штамма коронавируса спрогнозировал вирусолог, глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. В беседе с «Известиями» он поделился деталями.

Если появится новый суперштамм COVID-19, указал эксперт, то, вероятнее всего, это произойдет в «регионах с нулевой толерантностью к коронавирусу». К ним Волчков отнес Китай и государства Южной Азии.

«В Китае живет 1,5 миллиарда фактически непереболевших людей. Гипотетически такая страна могла бы стать новым витком в штаммообразовании: 1,5 миллиарда непереболевших людей — это огромная ресурсная база для вируса, ему есть где размножаться», — полагает вирусолог.

В других странах новым вариантам SARS-CoV-2 появиться сложнее по причине отсутствия достаточной ресурсной базы, уточнил специалист. Он напомнил, что большинство людей в других регионах мира уже столкнулись с этим вирусом.

Павел Волчков добавил, что, в целом появление нового суперштамма маловероятно.

В Роспотребнадзоре оценили риски новой волны COVID-19

Подвариант коронавируса «стелс-омикрон» (ВА.2) вряд ли вызовет новую волну пандемии в России. Об этом заявил эксперт ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает РИА «Новости».

По словам эксперта, несмотря на рост доли «стелс-омикрона», уровень заболеваемости в последнее время становится ниже. Он также подчеркнул, что у многих россиян уже есть иммунитет к COVID-19.

«В РФ доля BA.2 также растет, и в центральной части страны составляет сейчас до половины от всех новых выявленных случаев «омикрона», как свидетельствуют данные из национальной базы VGARus», — отметил Хафизов.

При этом линия омикрона BA.2 сильно отличается от BA.1 по числу замен в геноме и, исходя из различных данных, обладает более высокой передаваемостью, что и обеспечивает ей устойчивый рост распространенности во многих государствах, считает эксперт. По этим же причинам неоднократно предлагалось ввести для этой сублинии вируса собственную букву греческого алфавита, заявил Хафизов.

Общество,Видео,Камиль Хафизов,Павел Волчков,Анатолий Альтштейн,Михаил Мурашко,Роспотребнадзор,
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