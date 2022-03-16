Новый вариант коронавирусной инфекции был обнаружен у двух пассажиров, которые прилетели в Израиль из-за границы. Об этом сообщает портал www.yediot.co.il со ссылкой на заявление Минздрава еврейского государства.

«Министерство здравоохранения заявило, что ПЦР-тесты, проведенные пассажирам по прибытии в страну, выявили вариант, который, по-видимому, представляет собой комбинацию варианта «омикрон» и его разновидности BA.2 («стелс-омикрон», – прим. ред.)», – отмечается в сообщении.

По данным журналистов, у пассажиров наблюдаются легкие симптомы заболевания – головная боль и лихорадка, при этом они не нуждаются в госпитализации.

По мнению иммунолога, профессора университета Бар-Илан Кирилла Коэна, новый вариант ковида вряд ли сможет вытеснить другие штаммы.

«Массовое заражение, которое мы видели во время волны «омикрона», послужит защитой, по крайней мере, на какое-то время», – заявил ученый.

В публикации отмечается, что переболевшие «омикроном» имеют хороший иммунитет как к данному штамму, так и к появившимся позже его вариантам.

Ученые из Дании обнаружили новую опасную мутацию в белке омикрон-варианта SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в отчете.

Мутацию назвали H78Y, ее нашли в белке ORF3a, который отвечает за воспалительные процессы в клетках больного. По мнению специалистов, новый вариант штамма BA.2, также называющийся стелс-омикроном, может быть еще более заразным, чем предыдущие версии вируса, даже для вакцинированных. Кроме того, многие ПЦР-тесты не способны его выявить. На данный момент в Дании около 24 процентов заболевших приходится на именно на BA.2.

«Если говорить об ORF3a, то функциональное значение этого вирусного гена до конца не раскрыто», — прокомментировал датские исследования «Известиям» генетик Дмитрий Прусс.

Вариант COVID-19 «стелс-омикрон» способен распространяться еще быстрее, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, у данного варианта коронавируса есть все шансы, чтобы оказаться преобладающим штаммом.

«Имея более высокую контагиозность, подвариант «омикрона» BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом», — подчеркнул Мурашко.

Также глава Минздрава обратил внимание, что есть несколько генетических линий варианта «омикрон». На это указывали данные мониторинга штаммов коронавируса.

До этого доминирующей линией в разных странах была BA.1, но затем появился подвариант «омикрона» BA.2. Данная версия обрела название «стелс». Название выбрали, потому что этот штамм способен куда быстрее распространяться в популяции, добавил Мурашко.

Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предупредил россиян, что обнаруженный в Китае новый подштамм «омикрона» BA.2 из-за множества мутаций может быть заразнее своих предшественников. Об этом он сказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Как заявил вирусолог, активность «сына омикрона» может являться причиной новой вспышки коронавируса в КНР. BA.2 выявили в таких странах, как Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия и Швейцария. Однако в государствах Восточной Европы данный подштамм еще зафиксирован не был.

Специалист также отметил, что вариант COVID-19 «дельтакрон» почти изжил себя, а вот BA.2, видимо, «только вступает в свои права».

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«Его появление стало возможным благодаря ряду мутаций, которые произошли с исходным штаммом «омикрон». Но изменения повлияли на функционирование вируса, поэтому есть опасение, что BA.2 станет намного опаснее», — сказал Альтштейн.

Как установили ученые, у побочной линии штамма «омикрон» BA.2 есть 28 мутаций, он примерно на 30% заразнее исходного «омикрон»-варианта. «Сын омикрона» лучше ускользает от антител и иммунитета.

Появление нового штамма коронавируса спрогнозировал вирусолог, глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. В беседе с «Известиями» он поделился деталями.

Если появится новый суперштамм COVID-19, указал эксперт, то, вероятнее всего, это произойдет в «регионах с нулевой толерантностью к коронавирусу». К ним Волчков отнес Китай и государства Южной Азии.

«В Китае живет 1,5 миллиарда фактически непереболевших людей. Гипотетически такая страна могла бы стать новым витком в штаммообразовании: 1,5 миллиарда непереболевших людей — это огромная ресурсная база для вируса, ему есть где размножаться», — полагает вирусолог.

В других странах новым вариантам SARS-CoV-2 появиться сложнее по причине отсутствия достаточной ресурсной базы, уточнил специалист. Он напомнил, что большинство людей в других регионах мира уже столкнулись с этим вирусом.

Павел Волчков добавил, что, в целом появление нового суперштамма маловероятно.

Подвариант коронавируса «стелс-омикрон» (ВА.2) вряд ли вызовет новую волну пандемии в России. Об этом заявил эксперт ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает РИА «Новости».

По словам эксперта, несмотря на рост доли «стелс-омикрона», уровень заболеваемости в последнее время становится ниже. Он также подчеркнул, что у многих россиян уже есть иммунитет к COVID-19.

«В РФ доля BA.2 также растет, и в центральной части страны составляет сейчас до половины от всех новых выявленных случаев «омикрона», как свидетельствуют данные из национальной базы VGARus», — отметил Хафизов.