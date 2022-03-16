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1 час назад

Опрос: 70% россиян встревожены сложившейся социально-экономической ситуацией

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Как передает Forbes, в опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет, проживающие на территории 53 регионов России.

Опрос: 70% россиян встревожены сложившейся социально-экономической ситуацией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Большинство респондентов — 70% — заявили, что испытывают тревогу. Среди людей 18-24 лет больше всего тех, кто почти не испытывают страха по поводу отечественной экономики и своего будущего — 48%. Довольно много спокойных участников опроса среди мужчин — 41%, россиян с хорошим материальным положением — 43%, а также среди граждан без высшего образования — 33%.

В то же время 48% опрошенных ищут и находят способы отвлечься от своих страхов. Развлечения и хобби помогают 12% россиян, занятия делами по дому — 10%, работа и поиск дополнительных источников дохода — 9%, общение с семьей и друзьями — 6%, прогулки или спорт — 3%.

Ранее Plus-one.ru сообщал про «НеГорячиеЛинии», которые принимают звонки от тех, кто испытывает тревогу из-за событий на Украине.

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