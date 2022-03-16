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25 минут назад

Россияне назвали важнейшие долгохранящиеся продукты

Мария Иванова

Участники онлайн-опроса на сайте "Рамблер" назвали продукты с длительным сроком хранения, которые они считают наиболее важными. Из предложенных вариантов ответа, в которых были указаны конкретные товары, больше всего респондентов выбрали ответ "сахар". Этот продукт считают самым важным 17%, или 358 опрошенных.

Шестнадцать процентов, или 347 респондентов выбрали ответ "тушенка". Еще по 12% опрошенных (примерно по 250 человек) назвали важнейшими продуктами гречку и макароны. Муку считают самым необходимым товаром 10% участников опроса (212 человек), соль — 8% (179 человек), чай — 6% (138 человек).

Девятнадцать процентов, или 392 опрошенных выбрали ответ "другой продукт".

Опрос проводился на сайте "Рамблер" 16 марта. В нем приняли участие 2140 пользователей.

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