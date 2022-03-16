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17 минут назад

Маткапитал предложили использовать для лечения тяжелобольных детей

Парламентская газетаПарламентская газетаиещё 2

Необходимо разрешить использование средств материнского капитала на лечение детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, в том числе онкологией. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Маткапитал предложили использовать для лечения тяжелобольных детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, российские дети, больные онкологией, получают отказы в лечении за границей. Это связано и с проблемами с транспортным сообщением, и с прерыванием контактов.

«Нам нужно создать свои механизмы оказания помощи детям. В том числе предлагаем разрешить использовать материнский капитал для лечения детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, в том числе онкологией», — отметила омбудсмен на расширенном заседании Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей с участием Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Кроме того, Москалькова предложила предусматривать выдачу беспроцентных или с минимальным процентом кредитов для покупки детям дорогостоящих лекарств и оплаты дорогостоящих операций.

Общество,Татьяна Москалькова,Госдума,
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