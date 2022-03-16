Маткапитал предложили использовать для лечения тяжелобольных детей

«Нам нужно создать свои механизмы оказания помощи детям. В том числе предлагаем разрешить использовать материнский капитал для лечения детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, в том числе онкологией», — отметила омбудсмен на расширенном заседании Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей с участием Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.