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12 минут назад

Стало известно об улучшении состояния Жириновского

Lenta.ruLenta.ru

В состоянии лидера ЛДПР Владимира Жириновского наблюдается положительная динамика. Об этом в среду, 16 марта, сообщает Telegram-канал «112».

Стало известно об улучшении состояния Жириновского
Фото: ТАССТАСС

Политик может самостоятельно дышать и находиться без аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по несколько часов. В то же время у Жириновского сохраняется большая кровопотеря, ему продолжают переливать кровь. За последние сутки его состояние улучшилось, но врачам пришлось увеличить дозу антибактериальных лекарств из-за нарушения в системе свертываемости крови и лихорадки.

11 марта стало известно, что лидер ЛДПР пришел в сознание после двух недель медикаментозной комы. Сообщалось, что он уже начал давать первые поручения и читать новости, но вопрос о его выписке из медицинского учреждения пока не рассматривается.

СМИ опубликовали «пророчество» Жириновского об Украине

Политик попал в больницу с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса, в начале февраля.

Общество,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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