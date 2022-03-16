Пользователи Instagram объявили бойкот Meta

Пользователи в Instagram запустили флешмоб с бойкотом Meta после того, как компания разрешила призывы к насилию против россиян. Как сообщает РИА Новости , под хэштегом #NoToMeta юзеры напоминают, что никакая проблема не может быть решена призывом к насилию.

«Meta официально позволила призывы к насилию против россиян. Мы решили бойкотировать Meta, потому что проблема насилия никогда не может быть решена еще одним призывом к насилию. Присоединяйтесь к нам. Делитесь этим постом. Скажи #NoToMeta», - говорится в посте, который опубликовали в Instagram ряд пользователей.

Напомним, что Meta Platforms после начала спецоперации РФ по денацификации Украины временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta, а также запретить ее деятельность в России. Кроме того, по требованию ведомства Роскомнадзор отключил доступ к социальной сети.