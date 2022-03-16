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42 минуты назад

В России откроются летние школы для студентов и педагогов

Letidor.ruLetidor.ru

Многие преподаватели и студенты нуждаются в различных образовательных программах, которые улучшат их навыки. В Минобрнауки РФ анонсировали проект нового формата летних профильных школ. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал о нововведении. Подробнее об этом читайте в нашей новости.Как сообщил государственный деятель РИА Новостям, в стране будет открыто несколько летних школ.Государственный деятель добавил: в этом году будут обращать внимание на цифры приема на исторические специальности.Также планируется проведение большой профориентационной работы среди молодежи, заключил Фальков.Ранее «Летидор» писал о том, что в России открывают центр для карьерной помощи студентам.

В России откроются летние школы для студентов и педагогов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Общество,Валерий Фальков,Минобрнауки России,
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