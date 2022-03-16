В России откроются летние школы для студентов и педагогов

Многие преподаватели и студенты нуждаются в различных образовательных программах, которые улучшат их навыки. В Минобрнауки РФ анонсировали проект нового формата летних профильных школ. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал о нововведении. Подробнее об этом читайте в нашей новости.Как сообщил государственный деятель РИА Новостям, в стране будет открыто несколько летних школ.Государственный деятель добавил: в этом году будут обращать внимание на цифры приема на исторические специальности.Также планируется проведение большой профориентационной работы среди молодежи, заключил Фальков.Ранее «Летидор» писал о том, что в России открывают центр для карьерной помощи студентам.