В Нижнем Новгороде сотрудницы супермаркета «Перекресток» вынесли из магазина через черный ход мешки с сахаром и передали их мужчине. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовавший снятые очевидицей кадры.
«Вот почему на полках нету сахара!» – комментирует происходящее у нее на глазах автор ролика.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России инициировала проверку в связи с ростом цен на сахар. Надзорное ведомство намерено провести ее в 26 регионах страны.
«В рамках функционирующей в Генеральной прокуратуре Российской Федерации экспертной группы по выявлению и пресечению деятельности картелей при межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям в сфере экономики получена информация об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов», – указано в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ.