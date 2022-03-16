В России могут запустить аналог Instagram

Российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом Rossgram будет запущен 28 марта, для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле. Об этом сообщил интернет-маркетолог Александр Зобов.

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«28 марта 2022 года будет запущен российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS», — цитирует ТАСС Зобова.

Как отмечается, для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года.

14 марта Роскомнадзор начал ограничивать доступ к соцсети Instagram после того, как её компания-владелец разрешила публиковать в ряде стран призывы к насилию против россиян.

11 марта пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.

Как следствие, Генпрокуратура попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией. СК России возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию.