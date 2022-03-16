Россияне собрались обеспечить торговым сетям рекордный рост выручки

На фоне санкций и ситуации на Украине темпы роста продаж продуктов и товаров повседневного спроса у ретейлеров взлетели более чем вдвое, подсчитали в NielsenIQ. Например, спрос на бакалею (сахар, крупы, консервы и другое) год к году вырос на 46 процентов, пишет «Коммерсантъ».

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Продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) с 28 февраля по 6 марта увеличились на 7,5 процента в натуральном выражении и на 18,3 процента в денежном год к году. С 21 февраля по 6 марта продажи кофе и чая подскочили на 23 процента, товаров для ухода за собой и безалкогольных напитков — на 22 процента, алкоголя — на 18 процентов.

Все это должно обеспечить рекордный рост выручки крупнейших ретейлеров в этом году, если поток товаров не иссякнет, отмечают эксперты. Ранее стало известно, что крупные торговые сети собрались ограничивать количество товаров в одни руки.