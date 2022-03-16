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30 минут назад

5 945 человек госпитализировали с COVID в России

Елена Прошина

5 945 человек госпитализировали с COVID-19 за минувшие сутки в России. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, в стране выявили 36 519 новых случаев заболевания.

5 945 человек госпитализировали с COVID в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наибольший суточный прирост отмечается в Санкт-Петербурге (+6279), Свердловской области (+5119), Воронежской области (+5117). В Москве отмечено 1526 случаев, в Подмосковье — 2881. Общее число заразившихся за время пандемии достигло 17 449 438.

Выздоровели еще 118 009 пациентов, всего за время пандемии коронавирусом переболели 15 822 031 россиянин. Умерли еще 576 человек, всего в стране зафиксировано 362 478 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

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На 11 марта в России полную вакцинацию от COVID-19 прошли 84 489 088 человек. Уровень коллективного иммунитета составляет 53,6%.

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