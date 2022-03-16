Пока вы спали: удар по российскому спорту и регулирование цен на бензин

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Фото: ТАСС ТАСС

В России хотят ввести госрегулирование цен на бензин

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Комитет Госдумы по промышленности и торговле выступил с предложением ввести в России государственное регулирование цен на бензин и дизель на период западных санкций, соответствующий документ направлен правительство. Об этом сообщают «Известия».

По мнению парламентариев, необходимость госрегулирования связана с тем, что цены на топливо «влияют на себестоимость социально значимых товаров и продуктов питания». При этом в Независимом топливном союзе назвали это предложение вредным и отметили, что такие меры могут привести к потере инвестиций и спровоцировать дефицит.

Работодатели «замораживают» найм сотрудников

Ведущие кадровые агентства в России фиксируют приостановку рядом компаний найма новых сотрудников, связывая его с временной заморозкой проектов из-за проблем с зарубежными поставками. Так, в кадровой компании UTEAM по сравнению с началом февраля падение запросов на наем сотрудников составляет 25–30%, пишет «Коммерсант».

Однако спрос на топ-менеджеров и кризисных управляющих, наоборот, вырос. Так как часть руководства компаний, особенно из числа иностранцев, покинули Россию после начала военной операции на Украине. На рынке остался спрос и на рабочие специальности.

Санкции ударили по российскому спорту

Западные санкции, введенные из-за начала российской спецоперации на Украине, привели к массовому отъезду иностранных игроков, а запрет на участие в международных соревнованиях нанес серьезный удар по ряду популярных в России видов спорта. На ком из спортсменов сильнее всего сказались санкции, разбирался «Коммерсант».

По данным издания, болезненный удар был нанесен по российскому футболу и хоккею, биатлону, волейболу, баскетболу, фигурному катанию, гимнастике и легкой атлетике. Так, российская футбольная сборная лишилась шанса поехать на чемпионат мира в Катаре и потеряет позиции в рейтингах FIFA и UEFA. В хоккее у России отняли молодежный чемпионат мира, который готовились принять Омск и Новосибирск. Также у России забрали мужской чемпионат мира по волейболу.

Россия покидает Совет Европы

Российские власти объявили о начале процедуры выхода из Совета Европы до того, как в ПАСЕ рекомендовали исключить Россию из организации. Вице-спикер Госдумы и глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой отметил, что выход из СЕ связан с «беспрецедентным политическим и санкционным давлением», и в 2022 году Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в €33 млн, сообщает «Коммерсант».

При этом России придется денонсировать устав СЕ, Европейскую конвенцию о правах человека и еще четыре хартии, участие в которых предусмотрено только для членов Совета Европы. Правозащитники уже пообещали, что за время, оставшееся до выхода России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека, намерены загрузить его работой «на пять лет вперед».

ЕС ввел против России новый пакет санкций

Чечтвертый пакет санкций, введенный в действие ЕС из-за украинского кризиса, предусматривает запрет на инвестиции, прекращение поставок европейского оборудования и технологий для российского энергосектора и авиаотрасли, а также запрещает импорт части российской стальной продукции, пишет «Коммерсант».