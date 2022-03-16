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13 минут назад

Мурашко: стелс-омикрон может стать преобладающим штаммом COVID в мире

Елена Прошина

Подвид штамма коронавируса омикрон BA.2, который получил название «стелс-омикрон», может стать преобладающим штаммом в мире из-за высокой заразности. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Мурашко: стелс-омикрон может стать преобладающим штаммом COVID в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр подчеркнул, что данные мониторинга штаммов COVID-19 говорят о том, что в действительности существует несколько генетических линий варианта омикрон SARS-CoV-2.

«Первоначально доминирующей линией в разных странах была BA.1, но в последующем появился подвариант омикрона BA.2, получивший название "стелс" из-за своей способности еще быстрее распространяться в популяции», — отметил Мурашко.

По словам главы Минздрава, рекордный прирост количества больных фиксируется сейчас в Германии. В минувший понедельник о вспышке заболеваемости в десятках городов сообщили и власти Китая. В большинстве случаев выявляется подвариант омикрона BA.2.

По имеющимся данным, люди, которые прошли вакцинацию и ревакцинацию против коронавируса, имеют значительно меньшие риски заболевания и передачи стелс-омикрона.

«Причем даже перенесенное заболевание, вызванное «омикроном», не обеспечивает надежной защиты от стелс-омикрона, в отличие от вакцинации и своевременной ревакцинации», — заявил министр.

Общество,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,
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