ВЦИОМ: более четверти россиян сталкивались с обманом при совершении покупок в интернете

Порядка 29% россиян сталкивались с мошенничеством при приобретении товаров и услуг онлайн. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"С обманом при совершении покупок через интернет сталкивались 29% россиян, имеющих опыт приобретения товаров и услуг онлайн. Каждый пятый становился жертвой интернет-мошенников лишь единожды (20%). Еще 8% опрошенных редко попадались на уловки мошенников. Наиболее уязвимой группой стали россияне 60 лет и старше - они заметно чаще представителей других возрастных групп признавались в том, что их обманывали в интернете (38%). Сообщили, что их никогда не обманывали при совершении онлайн-покупок, 71% опрошенных", - говорится в материалах опроса.
Больше половины россиян (62%) имеют опыт интернет-покупок, чаще всего такими услугами пользуются молодые люди в возрасте 18-24 лет (87%).
Около 38% опрошенных никогда не делали онлайн-заказы, это характерно для граждан, которые не используют интернет повседневно или не пользуются совсем (87%).
По данным ВЦИОМ, россияне, имеющие опыт интернет-покупок, стали чаще пользоваться этой услугой за последние два года (55%). Еще 15% респондентов ответили, что стали совершать покупки реже, 29% заявили, что частота покупок не изменилась.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 6 марта 2022 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.