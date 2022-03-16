ВЦИОМ: более четверти россиян сталкивались с обманом при совершении покупок в интернете

"С обманом при совершении покупок через интернет сталкивались 29% россиян, имеющих опыт приобретения товаров и услуг онлайн. Каждый пятый становился жертвой интернет-мошенников лишь единожды (20%). Еще 8% опрошенных редко попадались на уловки мошенников. Наиболее уязвимой группой стали россияне 60 лет и старше - они заметно чаще представителей других возрастных групп признавались в том, что их обманывали в интернете (38%). Сообщили, что их никогда не обманывали при совершении онлайн-покупок, 71% опрошенных", - говорится в материалах опроса.