В России стало на миллион пенсионеров меньше

В России по итогам 2021 года стало почти на миллион пенсионеров меньше, следует из данных Пенсионного фонда России (ПФР), пишет РБК со ссылкой на данные фонда.

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По состоянию на 1 января 2022 года на учете в ПФР числилось немногим более 42 миллионов человек, что на 970 тысяч меньше аналогичного показателя годом ранее. В процентном выражении снижение составило 2,3 процента. При этом на учете в ПФР не состоят бывшие работники некоторых силовых ведомств, таких как Минобороны, МВД, Следственный комитет (всего около 2,7 миллиона человек).