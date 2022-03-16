В России стало на миллион пенсионеров меньше

В России по итогам 2021 года стало почти на миллион пенсионеров меньше, следует из данных Пенсионного фонда России (ПФР), пишет РБК со ссылкой на данные фонда.
По состоянию на 1 января 2022 года на учете в ПФР числилось немногим более 42 миллионов человек, что на 970 тысяч меньше аналогичного показателя годом ранее. В процентном выражении снижение составило 2,3 процента. При этом на учете в ПФР не состоят бывшие работники некоторых силовых ведомств, таких как Минобороны, МВД, Следственный комитет (всего около 2,7 миллиона человек).
Тенденция на снижение числа пенсионеров сохраняется с 2019-го — первого года действия пенсионной реформы, в рамках которой пенсионный возраст поэтапно повышается для мужчин до 65 лет и для женщин до 60 лет. Так, в 2019 году количество зарегистрированных в ПФР пенсионеров снизилось на 319 тысяч человек.