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16 минут назад

Православный телеканал "Спас" заблокировали на YouTube

ТАССТАСС

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт православного телеканала "Спас", который насчитывает более 1 млн подписчиков, телеканал переходит в Rutube. Об этом сообщила в среду пресс-служба телеканала.

Православный телеканал «Спас» заблокировали на YouTube
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Православный телеканал "Спас", чей канал на видеохостинге YouTube с более чем миллионом подписчиков был заблокирован, переходит в видеохостинг Rutube", - говорится в сообщении.

По информации "Спаса", активная работа по развитию Rutube-канала уже ведется, на этой площадке выходят все новые выпуски программ.

"Мы также загружаем на канал наш архив, чтобы каждый в любой момент мог найти любой выпуск любимой программы. С каждым днем выпусков из архива становится все больше - совсем скоро все премьеры, выходившие на "Спасе" в течение многих лет, снова будут доступны для всех", - сообщила пресс-служба.

Телеканал "Спас" также продолжает развивать свои аккаунты в социальных сетях. На странице в социальной сети "ВКонтакте" публикуются новые выпуски программ, а также прямые эфиры с обозревателями и гостями канала. Кроме того, продолжается работа в Telegram, социальной сети "Одноклассники" и на платформе "Яндекс.Дзен", говорится в пресс-релизе.

В январе этого года синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ сообщил о том, что телеканал "Спас", число подписчиков которого в видеосервисе YouTube достигло 1 млн человек, стал самым популярным православным ресурсом. В самом видеохостинге ТАСС тогда подтвердили информацию о достигнутой планке в 1 млн подписчиков.

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