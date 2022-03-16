В Крыму оценили возможность проезда на полуостров через Украину

«Уверен, недалеко то время, когда мы будем ездить в Москву и Питер не вокруг Азовского моря, а через Запорожье и Харьков. Этим же путем пойдут в Крым основные потоки отдыхающих. Это более привычный и более короткий маршрут», — цитирует парламентария РИА Новости.