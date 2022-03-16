В Крыму оценили возможность проезда на полуостров через Украину

Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил надежду, что россияне в скором времени смогут приезжать по железной дороге в Крым через территорию Украины.
«Уверен, недалеко то время, когда мы будем ездить в Москву и Питер не вокруг Азовского моря, а через Запорожье и Харьков. Этим же путем пойдут в Крым основные потоки отдыхающих. Это более привычный и более короткий маршрут», — цитирует парламентария РИА Новости.
По его словам, сейчас Крым возобновляет экономические отношения с Херсонской областью Украины. В частности, украинской стороне оказывается гуманитарная помощь. Также он отметил, что в период активного курортного сезона Херсон всегда поставлял в Крым фрукты, а Крым поставлял рис, вино и другие товары.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска в ходе спецоперации взяли под контроль всю Херсонскую область.
В ходе спецоперации российским ВС удалось разблокировать Северо-Крымский канал. Сейчас проводятся работы по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала, что позволит возобновить подачу днепровской воды в Крым.