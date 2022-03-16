Русло Северо-Крымского канала приведут в порядок до 1 апреля

Русло Северо-Крымского канала, сооружения которого обветшали за восемь лет простоя, будет приведено в порядок до 1 апреля, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в среду в эфире телеканала "Крым-24".

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"До 1 апреля наведем порядок в русле Северо-Крымского канала, все работы проводятся", - сказал Аксенов. Он пояснил, что восемь лет, после устроенной Украиной водной блокады, канал пустовал, и в Крыму уже не надеялись на то, что он будет использоваться вновь.

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Он отметил, что уже заметно, что начали наполняться водой подземные горизонты в Крыму. "Ключи забили там, где семь-восемь лет не было воды: Симферопольский, Бахчисарайский районы. Мы видим, что подземные горизонты наполняются", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что вода не будет использоваться для снабжения жителей напрямую - сейчас эти потребности закрываются за счет воды, получаемой из подземных источников и не требующей дополнительной очистки. "Днепровская вода - для пополнения водохранилищ и мелиорации", - отметил глава Крыма, напомнив, что до 2014 года через канал Крым получал до 700 млн кубометров воды.

О ситуации с водой

Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, разрешилась она только летом 2021 года, когда на полуострове прошли сильные ливни. При проведении специальной военной операции по оказанию помощи Донецкой и Луганской народным республикам российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области, от националистических вооруженных формирований Украины.