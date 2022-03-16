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1 час назад

Продавцы шаурмы порадовались приостановке работы «Макдональдса». Видео

Александр Кузьмин

Московские продавцы шаурмы рассказали о продажах своего продукта после приостановки работы «Макдональдса». Видео публикует telegram-канал «Shot».

«У нас всегда все свежее, а “Макдональдс” люди хорошо понимают, что котлеты давно делали, заморозили. Очень много народу прям, не успеваем. Это хорош, радует» - рассказал один из продавцов киоска с шаурмой.

Другой продавец также отметил, что во время приготовления этого турецкого блюда используются исключительно свежие продукты и что все русские люди любят шаурму.

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