Московские продавцы шаурмы рассказали о продажах своего продукта после приостановки работы «Макдональдса». Видео публикует telegram-канал «Shot».
«У нас всегда все свежее, а “Макдональдс” люди хорошо понимают, что котлеты давно делали, заморозили. Очень много народу прям, не успеваем. Это хорош, радует» - рассказал один из продавцов киоска с шаурмой.
Другой продавец также отметил, что во время приготовления этого турецкого блюда используются исключительно свежие продукты и что все русские люди любят шаурму.