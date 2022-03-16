Волонтеры в Кемеровской области помогают бездомным животным из приютов. Видео

"Собачку, которая на цепи, ее бросили в доме. Она сидела в стайках, сейчас стерилизованная, с коттеджем, с тросом. А вот эта [собака] летом пришла. Все лето ее кто-то гонял, кто-то вилами чуть не заколол. Потом захожу на летнюю кухню, а она у меня спит", - вспоминает Светлана истории подопечных.