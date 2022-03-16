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20 минут назад

Волонтеры в Кемеровской области помогают бездомным животным из приютов. Видео

Александр Кузьмин

Жительница Прокопьевска Светлана Милосердова подбирает брошенных на произвол судьбы собак и кошек. Из-за финансовых трудностей женщине тяжело содержать питомцев. Помочь Светлане и ее "сожителям" решил проект "Доброе дело вместе".

В частном доме жительница Кемеровской области приютила у себя уже 20 кошек и 3 собаки. Светлана не смогла пройти мимо голодных и брошенных питомцев.

"Собачку, которая на цепи, ее бросили в доме. Она сидела в стайках, сейчас стерилизованная, с коттеджем, с тросом. А вот эта [собака] летом пришла. Все лето ее кто-то гонял, кто-то вилами чуть не заколол. Потом захожу на летнюю кухню, а она у меня спит", - вспоминает Светлана истории подопечных.

Основатели проекта периодически помогают женщине, привозят корма и все необходимое.

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