Волонтеры в Кемеровской области помогают бездомным животным из приютов. Видео

Жительница Прокопьевска Светлана Милосердова подбирает брошенных на произвол судьбы собак и кошек. Из-за финансовых трудностей женщине тяжело содержать питомцев. Помочь Светлане и ее "сожителям" решил проект "Доброе дело вместе".
В частном доме жительница Кемеровской области приютила у себя уже 20 кошек и 3 собаки. Светлана не смогла пройти мимо голодных и брошенных питомцев.
"Собачку, которая на цепи, ее бросили в доме. Она сидела в стайках, сейчас стерилизованная, с коттеджем, с тросом. А вот эта [собака] летом пришла. Все лето ее кто-то гонял, кто-то вилами чуть не заколол. Потом захожу на летнюю кухню, а она у меня спит", - вспоминает Светлана истории подопечных.
Основатели проекта периодически помогают женщине, привозят корма и все необходимое.