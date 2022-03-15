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36 минут назад

Доктор Мясников дал совет тревожным людям

Елена Прошина

Доктор и телеведущий Александр Мясников на фоне тревожной ситуации в мире посоветовал людям, принимающим происходящее близко к сердцу, «не делать резких движений». Пост о том, как не поддаваться негативным эмоциям, он опубликовал в своем Telegram-канале.

Доктор Мясников дал совет тревожным людям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Особенно остро чувствуешь жизнь во времена глобальных перемен. Твою уютную "раковину" вскрыли, все кажется тревожным и пессимистичным. Захлестывает паника. Мы забываем, что "пройдет и это"», — написал Мясников.

Он уверен, что через время все начнут огладываться на себя «с недоумением». По мнению Мясникова, главное сейчас — «не делать резких движений», поскольку любое из них будет ошибочным.

«Терпение и выдержка. Не первый и не последний раз. Не надо вести себя, как девушка при неожиданном известии о нежелательной беременности! Мы как-то привыкли, что все идет гладко. Настолько, что у меня, например, всегда было чувство, что это долго дальше не продлиться», — отметил он.

В заключение Мясников призвал всех «оставаться людьми, которые трезво и без паники строят свое будущее, а также будущее своих семей и своей страны».

Общество,Александр Мясников,
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