Доктор Мясников дал совет тревожным людям

Доктор и телеведущий Александр Мясников на фоне тревожной ситуации в мире посоветовал людям, принимающим происходящее близко к сердцу, «не делать резких движений». Пост о том, как не поддаваться негативным эмоциям, он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Особенно остро чувствуешь жизнь во времена глобальных перемен. Твою уютную "раковину" вскрыли, все кажется тревожным и пессимистичным. Захлестывает паника. Мы забываем, что "пройдет и это"», — написал Мясников.
Он уверен, что через время все начнут огладываться на себя «с недоумением». По мнению Мясникова, главное сейчас — «не делать резких движений», поскольку любое из них будет ошибочным.
«Терпение и выдержка. Не первый и не последний раз. Не надо вести себя, как девушка при неожиданном известии о нежелательной беременности! Мы как-то привыкли, что все идет гладко. Настолько, что у меня, например, всегда было чувство, что это долго дальше не продлиться», — отметил он.
В заключение Мясников призвал всех «оставаться людьми, которые трезво и без паники строят свое будущее, а также будущее своих семей и своей страны».