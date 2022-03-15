Доктор Мясников дал совет тревожным людям

«Терпение и выдержка. Не первый и не последний раз. Не надо вести себя, как девушка при неожиданном известии о нежелательной беременности! Мы как-то привыкли, что все идет гладко. Настолько, что у меня, например, всегда было чувство, что это долго дальше не продлиться», — отметил он.