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8 минут назад

Сергей Брилев опроверг информацию о своем уходе из ВГТРК

ТАССТАСС

Телеведущий Сергей Брилев продолжает работу во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), сейчас он находится в командировке в Бразилии. Об этом Брилев сообщил ТАСС в понедельник.

Сергей Брилев опроверг информацию о своем уходе из ВГТРК
Фото: ТАССТАСС

"Я в Бразилии, куда сегодня ночью перелетел из Эмиратов и Армении. Только что был в эфире "России-24", сейчас надо дальше готовить съемки", - сказал он.

Брилев также рассказал, что не первую неделю находится в командировке, в которой работает над серией репортажей о реакции разных стран на события на Украине.

"Я уже не первую неделю нахожусь в командировке, по ходу которой делаю серию специальных репортажей о реакции на украинский кризис стран со своим видением происходящего. Одновременно снимается сразу два документальных фильма", - добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация об увольнении ряда сотрудников ВГТРК, в частности об уходе Сергея Брилева.

Общество,Сергей Брилев,
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