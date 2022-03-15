Сергей Брилев опроверг информацию о своем уходе из ВГТРК

Телеведущий Сергей Брилев продолжает работу во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), сейчас он находится в командировке в Бразилии. Об этом Брилев сообщил ТАСС в понедельник.
"Я в Бразилии, куда сегодня ночью перелетел из Эмиратов и Армении. Только что был в эфире "России-24", сейчас надо дальше готовить съемки", - сказал он.
Брилев также рассказал, что не первую неделю находится в командировке, в которой работает над серией репортажей о реакции разных стран на события на Украине.
"Я уже не первую неделю нахожусь в командировке, по ходу которой делаю серию специальных репортажей о реакции на украинский кризис стран со своим видением происходящего. Одновременно снимается сразу два документальных фильма", - добавил он.
Ранее в СМИ появилась информация об увольнении ряда сотрудников ВГТРК, в частности об уходе Сергея Брилева.