Туристов будут перевозить в Турцию на SSJ

Российская авиакомпания Red Wings с 17 марта начинает полеты в турецкую Анталью из Москвы на отечественных самолетах Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отмечается, рейсы будут выполняться из подмосковного аэропорта Домодедово по вторникам, четвергам и воскресеньям.

В авиакомпании отметили, что самолеты SSJ принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в отечественном авиационном регистре, а также застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями.

«Это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед пассажирами международных рейсов», — добавили в Red Wings.