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19 минут назад

Какое будет лето в 2022 году

Мария Иванова

Метеорологи расходятся в своих прогнозах на лето 2022 года. По мнению одних специалистов, россиян ждет жаркая и засушливая погода. Другие считают, что лето-2022 станет сезоном ливней, гроз и порывистого ветра.

Какое будет лето в 2022 году
Фото: Сергей Пятаков / РИА НовостиСергей Пятаков / РИА Новости

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в эфире "Радио России", что летние месяцы будут сухими и жаркими. При этом он отметил, что точность прогноза составляет 60-70%, передает m24.ru.

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"В этом году теплый сезон будет как минимум на несколько градусов выше многолетних климатических значений и с элементами засушливости", — сказал Тишковец.

В свою очередь издание "Свободная пресса" пишет со ссылкой на метеорологов, что предстоящий летний сезон станет экстремальным с точки зрения погоды. Сначала жителей России ожидают сильные ветра и грозы, затем дожди сменятся жарой.

Ожидается, что температура превысит показатели предыдущего лета примерно на 5-6 градусов. На Северном Кавказе, Ставрополье, в Краснодарском крае, Крыму, в регионах Поволжья и Черноземья воздух местами прогреется до плюс 35-40 градусов.

Жара выше климатической нормы ожидается в Центральном федеральном округе, на Дальнем Востоке, в Ленинградской области и Карелии. Сибирь и Урал станут исключением. Там средняя температура будет ниже, чем в предыдущие годы.

Что касается штормов, то они ожидаются на Средней Волге. Дождливую и ветреную погоду синоптики прогнозируют в Самаре, Саратове, Казани и в Нижнем Новгороде.

Нестабильная погодная ситуация ожидается на Дальнем Востоке. В Приморье, Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях возможны и грозы, и штиль с жарой.

Погода в столичном регионе, а также в Твери, Рязани, Владимире, Туле и Калуге удивит частыми температурными перепадами. Помимо этого, в центральной части России возможны грозы с градом.

Синоптики также дали прогноз относительно погоды на курортах Кубани, пишет kp.ru.

"Начало курортного сезона должно пройти вовремя и без каких-либо осложнений. Но, безусловно, возможны факторы, которые могут повлиять на активный прогрев воды. Например, затяжные дожди в апреле", — сказал начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник.

По его словам, купальный сезон можно будет открывать в конце мая-начале июня.

Общество,Евгений Тишковец,Александр Колесник,
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