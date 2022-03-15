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35 минут назад

Умер актер и режиссер Игорь Класс

Lenta.ruLenta.ru

Умер советский и российский актер и режиссер Игорь Класс. Об этом во вторник, 15 марта, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Умер актер и режиссер Игорь Класс
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

«13 марта 2022 года на 83-м году жизни скончался талантливый актер театра и кино, театральный режиссер, педагог и писатель Игорь Иосифович Класс», — говорится в некрологе. Причина смерти не раскрывается.

Игорь Класс родился 26 ноября 1939 года в Одессе. Он окончил актерский и режиссерский факультеты Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Работал в Тобольском и Абаканском драматических театрах.

Широкому зрителю Класс известен по роли писателя Варлама Шаламова в многосерийном фильме Николая Досталя «Завещание Ленина» 2007 года. Артист также снимался в таких картинах, как «Пираты ХХ века», «Битва за Москву», «Проверка на дорогах», «Остров сокровищ» и около 50 других проектах.

Общество,Игорь Класс,Варлам Шаламов,Николай Досталь,
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