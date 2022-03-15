Умер актер и режиссер Игорь Класс

Умер советский и российский актер и режиссер Игорь Класс. Об этом во вторник, 15 марта, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

«13 марта 2022 года на 83-м году жизни скончался талантливый актер театра и кино, театральный режиссер, педагог и писатель Игорь Иосифович Класс», — говорится в некрологе. Причина смерти не раскрывается.

Игорь Класс родился 26 ноября 1939 года в Одессе. Он окончил актерский и режиссерский факультеты Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Работал в Тобольском и Абаканском драматических театрах.